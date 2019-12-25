Hyundai представила в России новый кроссовер Creta

Массовое производство авто начнут в июле.

Компания Hyundai начинает массовое производство второго поколения Creta на заводе в Петербурге, заявил директор производственного управления "Хендэ мотор мануфактуринг рус" Андрей Казак, презентуя новую модель.

Подготовка к запуску нового автомобиля, то есть общие инвестиции в проект, составили более 100 миллионов долларов. По словам Казака, все важные детали – двигатель, трансмиссия, подвеска, опции прогрева – были настроены из региональных особенностей страны, с учетом климата и дорожных особенностей.

Напомним, завод Hyundai под Северной столицей открыли в 2010 году и является вторым крупнейшим автопроизводством в стране.

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