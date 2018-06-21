На Ямале стартует сезон археологических экспедиций

Первая экспедиция будет исследовать памятник «Нюрымпосллор 2» в Приуральском районе.

Научная экспедиция из Научного центра изучения Арктики начнет исследовать памятник "Нюрымпосллор 2" в Приуральском районе. Еще одна группа исследователей отправится Приуральский и Шурышкарский районы. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

В сообщении говорится, что в регионе продолжаются исследования памятника "Йоркутинская стоянка". Он считается самым древним на южном Ямале. Там в 2020 году были обнаружены останки двух женщин-охотниц. Точную датировку памятника помогут установить образцы почв.

Археологи также будут искать Обские городки XVI-XIX века — некоторые из них уже найдены, но часть еще археологически не подтверждена.

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