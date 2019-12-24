Hyundai представил новую модель Elantra

Компания устроила онлайн-презентацию автомобиля в Голливуде.

Компания Hyundai официально представила автомобиль Elantra седьмого поколения, устроив онлайн-презентацию в студии The Lot Studios в Голливуде.

Если сравнивать с моделью предыдущего поколения, по габаритам машина стала длиннее, шире и ниже. При этом удлинение колесной базы позволяет увеличить запас необходимого пространства в салоне. Elantra седьмого поколения впервые в истории модели получит также гибридную версию.

Интерьер Hyundai Elantra оформлен в новом стиле. Автомобиль получит руль на "четырех спицах", а также два дисплея размером в 10,25 дюймов. Оба будут объединены под одним стеклом. Один управляет мультимедийной системой, второй представлен в виде цифровой приборной панели.

Производство Hyundai Elantra седьмого поколения начнется осенью 2020 года.

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Видео: YouTube / Car Question