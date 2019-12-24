В России поступил в продажу новый автомобиль от Hyundai

Большинство автолюбителей уже оценили новый дизайн Hyundai Tucson N Line.

Российские дилеры Hyundai начали продажи спортивного кроссовера Tucson N Line. Новый автомобиль доступен в двух комплектациях: Dynamic и High-Tech.

По информации от пресс-службы Hyundai Russia, покупка автомобиля обойдется в сумму от 2 199 000 до 2 349 000 рублей. Обе комплектации Tucson N Line оснащаются топовым для модели дизельным двигателем CRDi, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Новый Hyundai отличается более агрессивным дизайном, улучшенными настройками рулевого управления и стильной отделкой салона.

Стоит отметить, что версия High-Tech оснащена панорамной крышей с люком, а также пакетом из семи электронных систем активной безопасности.

На данный момент по результатам опроса в группе Hyunday Russia в социальной сети VK, 62% пользователей оценили внешний дизайн Hyundai Tucson N Line.

Ранее стало известно, что в России упали продажи новых автомобилей.

Фото: VK / @hyundairussia