Hyundai сбил самокатчика на улице Дудко

Утром 29 апреля в Невском районе Петербурга автомобиль Hyundai Sonata сбил самокатчика. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По словам свидетелей, инцидент произошел на улице Дудко, а самокатчик буквально "вылетал" из двора на большой скорости. Водитель не успел среагировать на появление данного участника движения.
По предварительным данным, самокатчика госпитализировали.
Накануне грузовик с краской перекрыл движение на КАД у Таллинского шоссе.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Иван Приказчиков)
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