Hyundai сбил самокатчика на улице Дудко

По словам свидетелей, самокатчик буквально "вылетал" из двора на большой скорости.

Утром 29 апреля в Невском районе Петербурга автомобиль Hyundai Sonata сбил самокатчика. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, инцидент произошел на улице Дудко, а самокатчик буквально "вылетал" из двора на большой скорости. Водитель не успел среагировать на появление данного участника движения.

По предварительным данным, самокатчика госпитализировали.

Накануне грузовик с краской перекрыл движение на КАД у Таллинского шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Иван Приказчиков)