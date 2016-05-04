Появилось видео того, как четверо азиатов избили и ограбили петербуржца на выходе из аптеки

Также злоумышленники стреляли в воздух из пистолета.

Четверо мужчина в черной одежде напали на мужчину на улице Дудко. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне в полицию обратился мужчина, который рассказал, что около 14:45 к нему обратился неизвестный. Он сообщил, что, когда выходил их аптеки, на него напали 4 мужчины в черной одежде с капюшонами. Они его избили, стреляли из пистолета, отобрали iPhone, 14500 рублей, телефон Nokia, после чего скрылись на Chevrolet Lacetti синего цвета в сторону Железнодорожного проспекта.

Приметы преступников: все мужчины азиатской внешности, рост от 170 до 180 см, на вид 28-30 лет, одеты во все черное, куртки с капюшоном, на лице черные медицинские маски.

Ранее продавца супермаркета на Энгельса избили ради неоплаченного пива.

Видео: Piter.TV