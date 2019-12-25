Четверо азиатов избили и обстреляли петербуржца на выходе из аптеки

Потерпевший ждал помощи медиков несколько часов.

Днем 29 апреля в полицию Петербурга поступило сообщение о разбойном нападении на 31-летнего менеджера одной из коммерческих компаний. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Четверо неизвестных азиатской внешности подкараулили мужчину у входа из аптеки в доме №18 на улице Дудко. Незнакомцы начали бить потерпевшего, срезали сумку и забрали покупки. Когда мужчина попытался спрятаться в своем "Поло", его догнали, продолжили бить и попытались запихать в машину. Потерпевшему удалось вырваться и убежать в сторону жилых домов. В этот момент в него выстрелили. После стрельбы нападающие сели в припаркованную неподалеку "Шевроле" и уехали с места преступления с похищенными вещами.

Ущерб составил около 15 тысяч рублей. Также пропали два телефона и банковские карты. Потерпевший ждал медицинской помощи в своем автомобиле несколько часов и попал в больницу лишь к девяти часам вечера.

Петербуржца увезли в Костюшко со сломанным носом, пулями в ягодице и бедре, множественными ушибами головы. По факту случившегося проводится проверка. Полиция ищет подозреваемых в нападении.

Ранее мы писали, что на Московском двое с ножом и отверткой напали на водителя хлебозавода.

Фото: Piter.TV