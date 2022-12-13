Мальчик госпитализирован с травмами.

В Керчи девушка на иномарке сбила 11-летнего мальчика. Инцидент зафиксирован днем 11 мая на территории одного из дворов жилого многоэтажного дома. Информацией о происшествии с журналистами поделились региональные представители правоохранительных органов по Крыму. Известно, что за рулем иномарки Hyundai Sonata находилась 23-летняя жительница. Она не заметила ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Медики объяснили, что пациент госпитализирован в больницу с различными травмами. В настоящее время по факту инцидента ведется проверка, устанавливаются обстоятельства случившейся автомобильной аварии с несовершеннолетним пострадавшим.

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Фото и видео: ГУ МВД по Крыму