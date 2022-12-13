  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:25
90
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Керчи девушка на иномарке сбила 11-летнего мальчика

0 0

Мальчик госпитализирован с травмами.

В Керчи девушка на иномарке сбила 11-летнего мальчика. Инцидент зафиксирован днем 11 мая на территории одного из дворов жилого многоэтажного дома. Информацией о происшествии с журналистами поделились региональные представители правоохранительных органов по Крыму. Известно, что за рулем иномарки Hyundai Sonata находилась 23-летняя жительница. Она не заметила ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Медики объяснили, что пациент госпитализирован в больницу с различными травмами. В настоящее время по факту инцидента ведется проверка, устанавливаются обстоятельства случившейся автомобильной аварии с несовершеннолетним пострадавшим.

В Омске женщину пришибло столбом после ДТП.

Фото и видео: ГУ МВД по Крыму

Теги: hyundai sonata, дети, дтп, керчь, пострадал ребенок
Категории: Тема дня, Происшествия, Лента новостей, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии