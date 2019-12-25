Hyundai Motor рассматривает вариант продажи завода в Петербурге

За август и сентябрь предприятие не продало ни одного автомобиля.

Компания Hyundai Motor рассматривает продажу своего бизнеса в России как основной сценарий. В частности, сделка затронет завод в Северной столице. Об этом сообщило южнокорейская издание "Тона Ильбо" со ссылкой на свой источник.

Причина возможной продажи стала невозможность адекватно вести бизнес в условиях санкций.

Напомним, что за январь и февраль завод Hyundai в Петербурге производил свыше 17 тыс. авто в месяц для российского и европейского рынков. В марте начались проблемы с поставками комплектующих, поэтому работа предприятия была приостановлена. За июль продажи уменьшились до 862 машин, в июле – до 14, а в августе и сентябре показатель и вовсе упал до нуля.

Ранее мы сообщили о том, что на базе завода Nissan в Петербурге могут начать производство китайских автомобилей.

Фото: Piter.TV