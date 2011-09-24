В Петербурге решают кормить или нет диких голубей

Общественное движение "Центральный район за комфортную среду обитания" обратилось в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга с просьбой регламентировать подкормку диких птиц в городе.

Многие считают, что несанкционированное кормление птиц приводит к антисанитарии и наносит вред экологической обстановке города, а голуби являются летающими крысами, переносящими инфекционные заболевания. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Организованные кормушки могут стать прекрасной альтернативой сложившейся ситуации. Мы предложили Комитету по благоустройству проработать на исполнительном уровне вопрос оборудования специальных мест для кормления птиц. Координатор общественного движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров

В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга заявили, что знают об этой проблеме, так как регулярно получают жалобы на птиц. Однако, поскольку законодательного запрета на подкормку птиц нет, единственное, что остается властям, – это просветительская деятельность.

Владимир Храбрый, орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического института РАН, утверждает, что опасность диких птиц явно преувеличена.

Ранее сообщалось, что на ОЖД за полгода перевезли более 3,5 тясяч домашних животных без сопровождения хозяев.

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