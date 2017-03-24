Хуснуллин заявил о росте строительной отрасли России на 24% в условиях санкций

Вице-премьер РФ рассказал о преимуществах в экономике.

Международные антироссийские санкции только притормозили развитие строительной отрасли в стране, но за три года она выросла на 24%. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделал вице-прембер Марат Хуснуллин.

Да, стало дороже возить, да, больше стало затрат, но по большому счету сказать, что нас санкции остановили, - нет. Мы выросли на 24% за три года. Поэтому санкции притормозили, но не остановили. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт полагает, что если бы не западные ограничения, что страна, возможно, не развила бы собственное производство в компонентах, материалах, иннережных систем. Однако теперь предприниматели понимают, что им проще изготовить необходимые товары, чем привезти их из-за границы при непонятной системе финансовых расчетов.

Хуснуллин: восстановление новых регионов завершат в ближайшие два-три года.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"