Хуснуллин: восстановление новых регионов завершат в ближайшие два-три года

Вице-премьер РФ рассказал о планах по строительству в ЛНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине.

Восстановление Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет завершено в ближайшие два-три года. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделал заместитель российского председателя правительства Марат Хуснуллин. Чиновник заметил участникам мероприятия, что развитие инфраструктуры в новых регионах остается для специалистов непростой задачей, так как на территориях выявлено большое количество разрушений. Однако за полтора года удалось восстановить порядка 9,8 тысяч объектов. Сейчас на строительных площадкам трудятся свыше 36 тысяч человек.

Команда сформирована. У нас есть программа социально-экономического развития регионов, где задача поставлена - вывести уровень жизни регионов до среднероссийского уровня. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин отметил неплохую доступность жилья в России.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"