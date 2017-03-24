Хуснуллин отметил неплохую доступность жилья в России

Вице-премьер РФ рассказал о строительстве жилья и дорог в стране.

Текущий уровень доступности жилья на территории страны достаточно неплохой по сравнению с другими странами мира. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделал заместитель российского председателя правительства Марат Хуснуллин. Чиновник объяснил участникам мероприятия, что перед властями стоит задача к 2023 году обеспечить переезд около 80-90 миллионов человек (порядка 36 миллионов семей) в комфортное жилье. При этом каждый третий-пятый гражданин улучшит свои жилищные условия.

Доступность пока неплохая, соотношение доли платежа по оплате ипотеки к общей стоимости квартиры не самое высокое. Наша задача - строить как можно больше, потому что когда будет больше предложение, то цены не будут расти. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновница заметил, что обеспеченность жилья на одного человека к этому году должна будет достигнуть 33 квадратных метра. Этот показатель на 20 процентов превышает действующий параметр. Строительная отрасль внесла вклад в развитие ВВП страны до 15 процентов. Дополнительно кабинет министров к 2030 году рассчитывает обеспечить качественными дорогами 100 млн граждан (две трети населения России), а также на 30% улучшить качество жилищно-коммунальных услуг.

В России в 2023 году планируют сдать более 103 млн кв. м жилья.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"