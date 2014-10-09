Хуснуллин заявил, что в России вырастет средняя ставка по ипотеке

Этому в том числе будет способствовать повышение ключевой ставки ЦБ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что средняя ставка по ипотеке в этом году вырастет, если сравнивать с показателем, который был в 2020 году. По его словам, средняя ставка повысится из-за удорожания льготной ипотеки, а также повышения ключевой ставки Банка России.

Среднегодовая [ставка по ипотеке] по стране по итогам года будет выше 7%. Если мы в прошлом году ушли на показатель 7%, и даже где-то 6,5% у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится, - сказал он.

Хуснуллин прогнозирует, что по итогам этого года в России выдадут ипотеки примерно на 4,6-4,8 трлн рублей. По словам чиновника, в первой половине 2021 года российские банки выдали 936 тыс. ипотечных кредитов. Сумма составила 2,69 трлн рублей.

Стало известно, что правительство будет минимизировать темпы удорожания жилья.

Ранее мы писали, что в Петербурге коллекторов оштарфовали на 3,2 млн рублй.

Фото: pixabay