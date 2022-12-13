Хуснуллин заявил, что в 2023 году все объекты Мариуполя полноценно подключат к отоплению

Вице-премьер РФ рассказал о планах правительства по восстановлению энергетической сети города.

Все объекты города Мариуполя в текущем году будут подключены к российскому отоплению по полноценной схеме. Соответствующее заявление в рамках торжественной церемонии запуска трамвайной сети в населенном пункте сделал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. В мероприятиях по видеосвязи принимает участие также глава государства Владимир Путин.

Беремся 1 829 объектов подключить по полноценной схеме к теплу. В прошлом году мы 1 100 домов смогли подключить, так как поздно ко всему приступили. В этом году все дома, то есть 1 829, будут подключены к теплу. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Пропускную способность всех КПП между ДНР и другими регионами увеличат к сентябрю.

Фото и видео: Kremlin.ru