Хуснуллин заявил, что регионам могут продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года

К этому инструменту, по словам вице-премьера, регионы проявляют большой интерес

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на совещании президента России Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России", что сейчас прорабатываются условия для продления до 2026 года программы выдачи инфраструктурных кредитов регионам.

По его словам, к данному инструменту регионы проявляют большой интерес.

Объем внебюджетных источников, который должен быть привлечен благодаря этим инструментам, составляет не менее 1 трлн рублей. Это масштабная программа с общим объемом финансирования более 2 трлн рублей, которая позволит обновить инфраструктуру на местах и выполнить показатели национальных целей. Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Ранее мы писали, что Собянин удвоил выплаты ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой.

Фото: pexels