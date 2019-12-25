Хуснуллин: стройотрасль должна стать драйвером развития экономики

Вице-премьер РФ рассказал о том, что перед страной открываются новые возможности.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что строительная отрасль должна стать драйвером развития экономики России в существующих условиях санкционного давления со стороны Запада. Таким мнением чиновник поделился на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина. Чиновник считает, что при всех сложностях данные ограничения станут для государства "окном возможностей". Он призвал коллег оперативно пересматривать локализацию производств, изменения в логистических цепочках и внесение изменений в структуры управления.

Я надеюсь, что все предложенные наши меры позволят минимизировать потери в строительной отрасли, а строительная отрасль будет одним из драйверов восстановления и развития экономики нашей страны. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что в РФ был принят закон, направленный на поддержку строительной отрасли. Российское правительство получило право вводить мораторий на включение объектов с нарушенными сроками сдачи в реестр долгостроев. Кабинет получил полномочия определять особенности процесса по перечислению застройщикам жилья денежных средств на счетах эскроу, а также по наказанию за ненадлежащее исполнение обязательств по долевому строительству.

Путин: цены в мире вырастут, если Запад создаст проблемы при поставках.

Фото и видео: Правительство России