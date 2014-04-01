Хуснуллин рассказал о мерах, принятых, чтобы остановить рост цен на жилье

Вице-премьер РФ сообщил о том, что ФАС помог сдержать рост стоимости на стройматериалы.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о важнейших антикризисных мерах, принятых правительством для того, чтобы остановить рост цен на жилье. Информацией чиновник поделился с журналистами во время брифинга в кабинете министров. По мнению эксперта, одним из наиболее влияющих факторов на подорожание квартир и домов является инфляция, фиксирующая на рынке строительных материалов и импортной техники.

Марат Хуснуллин заверил прессу, что на текущий момент рост цен на ряд ключевых товаров кабинету министров России удалось приостановить. Чиновники не ожидают его возобновления . По словам эксперта, остановить рост на стройматериалы и оборудование властям страны помогли проверки ФАСа по случаям завышения стоимости товаров. Также кабмин отвязал стоимость важнейших строительных материалов от валютной составляющей и биржевых цен.

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Фото и видео: Правительство России