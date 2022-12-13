Хуснуллин рассказал, как рассчитывается выплата при утрате жилья из-за ЧС

Вице-премьер РФ рассказал о восстановлении жилья за счет федеральных средств.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал коллегам из правительства о том, как рассчитывается выплата при утрате жилья из-за чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров при участии главы государства Владимира Путина. Эксперт пояснил, что сумма устанавливается исходя из нормы площади в зависимости от состава семьи, на базе нормативной стоимости жилья.

При утрате жилого помещения гражданину предоставляется выплата на приобретение или строительство жилья или предоставляется полноценное жилое помещение. Размер такой выплаты рассчитывается исходя из нормы общей площади жилого помещения Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт уточнил, что стоимость квадратного места для строительства или приобретения жилья устанавливается властями исходя из средней цены, которая определена министерством по строительству. Норматив по стране за первое полугодие в 2023 году составляет 88,7 тысяч рублей. В том случае, если жилая площадь была повреждена, то населению предоставляется сумма на проведение капитального ремонта. В прошлом году размер выплаты увеличился с 6 до 7 тысячи рублей за каждый квадратный метр.

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Фото и видео: Правительство России