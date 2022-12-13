Более 3,7 тыс. жителей Белгородской области отселили из-за обстрелов ВСУ

Марат Хуснуллин рассказал о помощи гражданам на приграничных территориях с Украиной.

Более 3,7 тысяч жителей Белгородской области отселили из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе правительственного заседания при участии главы государства Владимира Путина сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник отметил, что на восстановление объектов властям потребуется порядка 9,4 миллиардов рублей. Для переселенцев уже создана необходимая инфраструктура для проживания. Кабинет министров мониторит ситуацию и в остальных приграничных с Украиной территориях. Речь идет о Брянской и Курской областях. С этими администрациями кабмин уже отработал объемы затрат, которые могут быть утверждены уже на сегодняшней встрече.

Количество уже отселенных жителей составило более 3,7 тыс. человек, при этом площадь отселенных домов составляет около 108 тыс. кв. м. Общая потребность для восстановления - 9,4 млрд рублей Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

На левой автомобильной части Крымского моста установили последний пролет.

Фото и видео: Правительство России