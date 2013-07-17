Хуснуллин: пятилетняя дорожная программа предполагает повышение доступности туркластеров

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что пятилетняя дорожная программа предполагает повышение доступности туристических кластеров. Такой информацией чиновник поделился на правительственном совещании при президенте Владимире Путине, посвященном дорожному строительству. Кабинет министров планирует развивать направление внутреннего туризма. В числе первоочередных задач эксперт отметил разгрузку дорожного полотна южного туркластера в Краснодарском крае.
Будет повышена транспортная доступность, включая "Домбай", "Лагонаки" в Адыгее, "Три Вулкана" на Камчатке, больший объем выполним по Золотому кольцу, курортам Алтайского края.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Также российский чиновник заметил, что пятилетний план с объемом финансирования 13,2 трлн рублей предполагает строительство и реконструкцию около 4 тысяч километров дорог.
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Фото и видео: Kremlin.ru
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