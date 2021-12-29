Вице-премьер РФ рассказал о новой инициативе кабмина по ипотечной сфере.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин предложил создать "ипотечное меню" на основе действующих льготных программ. Об этом чиновник рассказал представителям нижней палаты парламента РФ на правительственном часе. По словам эксперта, следует разработать программу, в которую будут включены все действующие по стране ипотечные проекты. Аналогичная версия связана с "инфраструктурным меню" - комплексом мер экономической поддержки регионов РФ для развития в сфере инфраструктуры и жилищного строительства.

У нас есть задача - все виды ипотечных программ свести в одно "ипотечное меню", как мы сделали с инфраструктурным. Чтобы человек знал, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную в том или ином виде ипотеку. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

В 2021 году кабинет министров выдан порядка 200 тысяч льготных ипотечных кредитов для молодых семей с детьми. В текущем году правительство ожидает выдачи порядка 300-400 тысяч ипотечных кредитов для данной категории граждан.

Хуснуллин: предложения по решению квартирного вопроса для детей-сирот подготовлены.

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