Хуснуллин: предложения по решению квартирного вопроса для детей-сирот подготовлены

Вице-премьер РФ рассказал о вносимых изменениях в закон.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что предложения по решению квартирного вопроса для детей-сирот подготовлены. Об этом чиновник упомянул в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы. Правки в документ по правилам обеспечения данной категории граждан жильем уже разработаны экспертами. В частности, специалисты пересмотрели законодательную базу в технических деталях и наложениях, касающихся кто, когда и на каких условиях получил квартиру, а также как считать очередь.

Мы детально разобрались. Минстрой занимается, предложения подготовили, в бюджетный цикл этого года будем предложения включать. Давайте включаться в законодательную деятельность и в работу с регионами. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Кабинет министров предлагает дать право регионам селить в один дом до 50% детей-сирот. Сейчас установлено ограничение в 25%. Однако в конкретных субъектах РФ объем жилищного строительство недостаточен для реализации данного условия. В настоящее время в стране зафиксировано 299 тысяч сирот. Порядка 200 тысяч - от 18 до 23 лет, оставшиеся - от 23 до 40 лет. Для обеспечения жильем граждан кабмину нужно около 300 млрд рублей.

Хуснуллин назвал повышение ключевой ставки угрозой для строительства.

Фото и видео:

