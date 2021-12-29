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Хуснуллин назвал повышение ключевой ставки угрозой для строительства
Сегодня, 12:41
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Хуснуллин назвал повышение ключевой ставки угрозой для строительства

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В Госдуме вице-премьер РФ рассказал об итогах 2021 года.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин назвал повышение ключевой ставки до уровня в 9,5 процентов угрозой для отрасли жилищного строительства страны. Такое мнение чиновник высказал во время правительственного часа на пленарном заседании в Государственной Думе.

Сегодняшняя ключевая ставка для нас является серьезной угрозой, угрозой вообще для развития жилищного строительства, и мы сейчас думаем, как эту проблему решать.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил депутатам из нижней палаты парламента России о том, что средняя ипотечная ставка по результатам  2021 года составила 7,5%. Этот уровень 0,2 процентных пункта меньше, чем фиксировался в 2020 году. Во многом такого хорошего результата чиновникам удалось достичь благодаря проведению мягкой денежно-кредитной политики Центрального банка. Из федерального бюджета на реализацию проекта льготной ипотеки было отправлено порядка 3 млрд рублей.

Российские банки раскритиковали новые предложения ЦБ по борьбе с мошенниками.

Фото: YouTube / Россия-24
 

Теги: госдума, жилищное строительство, жкх, ключевая ставка, марат хуснуллин, правительственный час
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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