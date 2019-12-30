Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах РФ

Заявление чиновника было сделано на программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым в эфире канала "Россия-1".

Проект реновации жилья, получивший реализацию в Москве, можно распространить и на другие крупные города России. Об этом в телеэфире сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы строительной отрасли, отметил, что для выполнения данной программы потребуется большое количество финансовых вложений.

Ранее мы сообщали о том, что объявлен состав кабинета министров правительства РФ. Туда и вошел глава департамента строительства Москвы Марат Хуснуллин.