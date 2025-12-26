Хуснуллин: попытаемся ускорено начать новый объем строительства

Вице-премьер РФ рассказал о ситуации с рынком жилья в России.

Федеральное правительство стремится запустить новые жилищные проекты на территории страны для того, чтобы избежать дефицита предложений в период с 2028 по 2029 года. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Марат Хуснуллин, выступая в эфире телеканала "Россия-24". Чиновник дал интервью журналистке Марии Кудрявцевой. Эксперт признал факт того, что количество выданных государством разрешений на строительство сократилось на 15 процентов. Объем запусков новых жилищных проектов за первые девять месяцев 2025 года упал на 16–17 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Уточняется, что инвестиционная пауза девелоперов через пять лет может сократить число первичного жилья, которое появляется на внутреннем рынке.

Мы сейчас должны пережить ситуацию с денежно-кредитной политикой с высокой ставкой, постараться сохранить средства застройщиков. Главное – средства граждан сохранить и все-таки попытаться ускоренно начать новый объем строительства, чтобы в 2028-2029 годах не было провалов. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

