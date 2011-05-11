Хуснуллин полагает, что ключевую ставку снизят на 2 п.п.

Вице-премьер РФ рассказал об ожиданиях от очередного заседания совета директоров ЦБ.

Российский вице-премьер арат Хуснуллин полагает, что ключевая ставка по стране снизится на два процентных пункта. Соответствующее заявление чиновник из федерального правительства сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС" в рамках своего рабочего визита в Республику Алтай. Эксперт заметил, что ему хотелось бы с точки зрения развития строительной отрасли, чтобы Центральный банк принял решение по снижению хотя бы четырех процентных пункта по ставке.

Хотелось бы 4 минимум. Но думаю, что будет 2. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Дополнительно кабинет министров сейчас рассматривает прозвучавшую ранее идею дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от конкретного региона и количества детей у семьи. В текущий момент министерство по финансам поддерживает предложение выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика. Речь идет о том, что Государственная дума рекомендовала профильным ведомствам проработать вопрос введения дифференцированной ставки семейной ипотеки в зависимости от региона проживания и количества детей.

Хуснуллин: ввод жилья в 2027 году может упасть на треть.

Фото: Правительство России