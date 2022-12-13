Хуснуллин: планы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя перевыполнены

Чиновник оценил развитие региона.

заместитель российского председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал о том, что государственные планы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя перевыполнены. По мнению чиновника, активно продвижение вперед идет благодаря тому, что у местных властей есть федеральное финансирование.

...Есть деньги. У нас есть программа дорожного строительства на ближайшие годы, программа развития инженерных коммуникаций, строительства очистных сооружений, гостиниц, всей инфраструктуры. Крым и Севастополь активно развиваются. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что 17 марта состоялась впо видеосвязи состоялось совещание кабинета министров с главой государства Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Президент России Владимир Путин выслушал доклады губернатора Севастополя и главы Крыма Сергея Аксёнова. В мероприятии также принимал участие Марат Хуснуллин.

Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития ДНР.

Фото и видео: Telegram / Крым 24