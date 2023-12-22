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Хуснуллин: около 8 тыс. студентов в сентябре 2023 года пошли в вузы Мариуполя

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По его словам, большую часть студентов принял Приазовский технический госуниверситет.

Порядка 8 тыс. студентов в сентябре 2023 года пошли в два вуза Мариуполя. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии

По его словам, большую часть студентов принял Приазовский технический госуниверситет. Двери вуза открылись для шести тысяч студентов. Кроме того, для двух тысяч студентов был запущен в работу Мариупольский госуниверситет. Хуснуллин отметил, что в Мариуполе ведется работа и по объектам здравоохранения.

Ранее Хуснуллин заявил, что первый этап КАД-2 в Петербурге можно построить за 3,5 года.

Видео: Правительство России

Теги: вице-премьер россии, марат хуснуллин, мариуполь, студенты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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