По его словам, на новых территориях России работают 44 тысячи строителей.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал новые территории России самым большим строительным проектом страны. Об этом он заявил на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам Хуснуллина, на новых территориях России работают 44 тысячи строителей. Он также отметил, что в регионах восстановлены 3,5 тысячи объектов, еще 6,2 тысячи объектов находятся в работе. Вице-премьер подчеркнул, что планы по строительству на территориях расписаны на три года.

Ранее Хуснуллин заявил, что будет просить меры поддержки ипотеки на "вторичке".

Фото: ВКонтакте / Совет Федерации