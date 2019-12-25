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Хуснуллин назвал новые территории России самым большим строительным проектом страны
Сегодня, 11:49
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Хуснуллин назвал новые территории России самым большим строительным проектом страны

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По его словам, на новых территориях России работают 44 тысячи строителей.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал новые территории России самым большим строительным проектом страны. Об этом он заявил на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам Хуснуллина, на новых территориях России работают 44 тысячи строителей. Он также отметил, что в регионах восстановлены 3,5 тысячи объектов, еще 6,2 тысячи объектов находятся в работе. Вице-премьер подчеркнул, что планы по строительству на территориях расписаны на три года.

Ранее Хуснуллин заявил, что будет просить меры поддержки ипотеки на "вторичке".

Фото: ВКонтакте / Совет Федерации

Теги: вице-премьер россии, марат хуснуллин, новые территории, строительство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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