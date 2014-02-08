Вице-премьер Хуснуллин: развитие городской электрички разгрузит дороги Петербурга

Развитие городских электричек поможет снизить количество пробок в Петербурге. Об этом в интервью "Деловову Петербургу" сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Власти будут развивать рейсовый каркас агломераций. Планируется, что с электричек пассажиры смогут пересаживаться на метро и другие виды общественного транспорта и не использовать личный транспорт.
Более 20 регионов проявляют интерес к таким проектам и считают городские электрички перспективным видом транспорта. В том числе и в Петербурге мы планируем его внедрение.
Марат Хуснуллин.
Говоря о финансировании транспортной инфраструктуры Петербурга, Хуснуллин рассказал, что Петербург получил более 24 млрд рублей бюджетного кредита. Средства предоставят до 2023 года на срок не менее 15 лет. Ставка составит не более 3% годовых. Деньги направят на обновление парка подвижного состава "Горэлектротранса" и строительство транспортной Шкиперской развязки.
Вице-премьер отметил, что запуск проекта строительства высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой сейчас разрабатывается.
Фото: Piter.TV
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