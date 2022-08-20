Хуснуллин: населенные пункты Курской области восстановят после освобождения от ВСУ

Вице-премьер России рассказал о помощи гражданам в приграничном с Украиной регионе.

Восстановление населенных пунктов, находящихся на территории Курской области будет проведено оперативно сразу после освобождения российского региона от подразделений Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Чиновник указал СМИ на то, что по результатам рабочей встречи с местным населением власти приняли необходимые меры по аренде, а также выдаче жилищных сертификатов. В настоящее время правительство оплачивает съем жилья тем гражданам, которые хотят остаться в регионе вблизи своего дома. Те, кто получает сертификаты, покупают новое жилье.По словам зампредседателя кабмина РФ, удалось опередить целый ряд вопросов со стороны граждан.

Я был недавно там, встречался с жителем, много вопросов. Люди задают ключевой вопрос - когда они смогут вернуться в свои дома. <…> Когда территория освободится, мы оперативно отработаем программу по восстановлению... за короткие сроки. Марат Хуснуллин, зампредседателя правительства РФ

С начала 2024 года в Петербурге отремонтировали более 1,1 тыс. домов.

Фото и видео: Telegram / Правительство России