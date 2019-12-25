Пьяный хулиган, угрожавший медикам на Антонова-Овсеенко, стал фигурантом уголовного дела

Скорую ему вызвали сердобольные прохожие.

После угрозы расправой над медиками на 50-летнего жителя Петербурга завели уголовное дело. Изначально скорую помощь ему вызвали прохожие, так как мужчина не показывал признаков жизни.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, бригада скорой помощи приехала на вызов к дому 9 по улице Антонова-Овсеенко. Мужчину подобрали и посадили в автомобиль, однако тот достал складной нож и стал угрожать фельдшеру. Была вызвана полиция.

Напавший на медиков мужчина был задержан, он находился в сильном алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Ранее Piter.TV сообщал, что после миграционного рейда на Сенном и Апраксином рынках в военкоматы доставили 150 человек.

Фото: Piter.TV