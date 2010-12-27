Хулиган сломал транспортер для инвалидов на станции "Невский проспект"

Полиция ищет нарушителя.

В четверг, 24 октября, в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что неизвестный сломал транспортер для инвалидов на станции метро "Невский проспект". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам заявителя, мужчина сломал транспортер для людей с ограниченными возможностями и после этого сбежал. По факту случившегося проводится проверка. Хулигана ищет полиция.

Ранее мы писали о сбое в движении синей ветки. В настоящий момент неисправность устранена.

Фото: pixabay.com