Движение на участке "синей" ветки метрополитена восстановлено

На устранение неполадок потребовалось менее 15 минут.

Поезда вновь ходят от станции метро "Технологический институт" до станции "Московские ворота". В 20:30 в пресс-службе петербургского метрополитена сообщили о том, что движение временно приостановлено из-за неисправности состава.

На помощь сломанному поезду на станцию метро "Московские ворота" прибыл еще один состав. Исправность удалось устранить в 20:43.

Пассажиры, которые находились в сломанном поезде, написали в группу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" о том, что машинист не сообщил им о поломке поезда по громкой связи. Кроме того, по словам петербуржца, людям пришлось самостоятельно открывать двери.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что завершилось судебное следствие по делу о теракте в петербургском метро.

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