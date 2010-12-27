В Петербурге завершилось судебное следствие по делу о теракте в метро

В четверг, 24 октября, Московский окружной военный суд завершил судебное следствие по уголовному делу по теракту в петербургском метрополитене, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
По данным ТАСС, перед судьями представили 11 обвиняемых по делу о теракте, все отрицают свою вину в рамках судебного следствия.
Дело продолжится в Ленинградском окружном военном суде 28 октября 2019 года.
Напомним, трагедия произошла 3 апреля 2017 года. В результате взрыва погибли 15 человек.
В сентябре один из подозреваемых обвинил ФСБ в том, что служба сделала постановочное видео против него.
Фото: Piter.TV
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