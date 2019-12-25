Хулиган плеснул неизвестной жидкостью в окно квартиры на Выборгском шоссе

Предварительно сообщается, что злоумышленник пытался совершить поджог.

В ночь на четверг, 13 октября, в экстренные службы обратилась 39-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный мужчина разбил окно в ее квартире на Выборгском шоссе и плеснул туда неизвестной жидкостью, пытаясь совершить поджог. Об этом стал известно Piter.TV.

Оперативники задержали подозреваемого в 2:25 по "горячим следам" в его квартире. Предварительно сообщается, что 35-летний неработающий мужчина из хулиганских побуждений разбил окно в двухкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного этажного дома и плеснул неизвестной жидкостью в разбитое окно, после чего скрылся с места происшествия.

В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что на строительной площадке на Академика Константинова один рабочий ударил другого арматурой в живот.

Фото: Piter.TV