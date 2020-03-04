На строительной площадке на Академика Константинова один рабочий ударил другого арматурой в живот

Со строительной площадки 26-летнего рабочего госпитализировали с колото-резанным проникающим ранением передней брюшной стенки с повреждением восходящего отдела ободочной кишки.

На строительной площадке дома 1 по улице Академика Константинова рабочий получил ранение в живот арматурой. Об этом стало известно Piter.tv.

Со строительной площадки 26-летнего рабочего госпитализировали с колото-резанным проникающим ранением передней брюшной стенки с повреждением восходящего отдела ободочной кишки.

По подозрению в совершенном преступлении по "горячим следам" задержан 20-летний гражданин Таджикистана. По предварительной информации, находясь на строительной площадке, во время внезапной ссоры он металлической арматурой ударил в живот другого рабочего и с места скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве при обрушении металлических конструкций на стройке погиб человек.

Фото: Piter.tv