Неизвестный заявил о заминировании петербургской подземки в день голосования по поправкам

Осмотр 75 станций не выявил ничего опасного.

В среду, 1 июля, на электронную почту петербургской подземки пришло письмо от некоей "Наты Селезневой". Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, автор сообщения заявил о минировании всего метрополитена. "Направляю вам сообщение о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга в качестве протеста против голосования по новой редакции Конституции", говорилось в письме.

Стражи порядка незамедлительно осмотрели 75 станций метро, эвакуацию сотрудников и пассажиров при этом не проводили. Осмотр не выявил никаких опасных предметов и веществ. Материалы дела направили городским правоохранителям.

Ранее мы писали, что вместо "Галереи" протесты против поправок в Конституцию растянулись по Невскому.

Фото: Piter.TV