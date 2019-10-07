Худрук МДТ Лев Додин и его супруга заболели коронавирусом

Ближайшие спектакли перенесли на ноябрь.

Художественный руководитель Академического Малого драматического театра в Петербурге Лев Додин и его супруга заболели коронавирусом. Об этом сообщили в Instagram Театра Европы.

Из-за заболевания худрука, пришлось перенести на другие даты многие ближайшие спектакли. В октябре должны были состояться спектакли "Братья Карамазовы" и "Дядя Ваня". Их перенесли на ноябрь. Купленные билеты остаются действительными или их можно сдать в течение 10 дней после даты спектакля, запланированной изначально.

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Фото: mdt-dodin.ru