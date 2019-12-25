В Смольном рассказали, кто может сдать тест на COVID-19 бесплатно в поликлинике

Это определяет лечащий врач.

В каких случаях в поликлинике можно сделать тест на коронавирус бесплатно, а в каких — только за свой счет? Об этом петербуржцы спрашивают на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатора Александра Беглова.



В Комитете по здравоохранению разъяснили ситуацию.

Дать направление на анализ на коронавирус может только лечащий врач, который руководствуется методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2020. в постановлении указаны три группы риска, у представителей которых точно должны взять мазки из носа или ротоглотки.

К 1 уровню относятся люди, прибывшие из-за границы с наличием симптомов ОРВИ; люди, контактировавшие с больными COVID-19; лица с внебольничной пневмонией; медики и граждане, проживающие в учреждениях социального обслуживания, имеющие признаки ОРВИ.

Второй уровень: люди 65+ лет с респираторными симптомами; медики, имеющие риск инфицирования, — у них тестирование проводится 1 раз в неделю до появления Ig G.

Третья группа: дети, у которых в организованных коллективах выявлено 3 и более случаев вирусных инфекций с госпитализацией.

В остальных случаях по желанию тест можно сдать только на платной основе.

Призывники Петербурга сдают тесты на коронавирус.

Фото: Piter.TV