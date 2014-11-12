Проект создан при поддержке музея Фаберже.

Художники в Петербурге раскрасили гигантские пасхальные яйца, которые позже разместят в разных городских локациях. Пять разных "расписных" яиц со 2 по 11 мая появится в разных городских местах – от Малой Садовой улицы до ЦПКиО.

Авторами работ стали Покрас Лампас, Дмитрий Шагин, Марина Колдобская, Кирилл Овчинников и Светлана Бойко. Проект создан при поддержке музея Фаберже.

Покрас Лампас рассказал, что закончит свою работу в ночь на Пасху. Каллиграфия его пасхального яйца объединит европейские, арабские и азиатские мотивы, сообщила газета "Петербургский дневник".

Фото: Piter.tv