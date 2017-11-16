Художника знаменитого граффити с ленивцем оштрафовали

За художником приехало сразу 5 машин охраны.

Вечером 6 августа, автор граффити с ленивцем на трансформаторной будке в Приморском районе Константин Брилевский, рассказал, как его задержали из-за рисунка.

Как оказалось, трансформаторная будка принадлежит Западному Скоростному Диаметру, а не городу, следовательно за закраску и охрану отвечают не коммунальные службы.

На разговоры о том, что граффити не портит вид, а наоборот, и что всем прохожим оно нравится, получали ответы из серии "это частная собственность, что если мы придем и у вас на двери нарисуем что-то, вам понравится?", рассказывает художник.

Художник и его друзья предлагали закрасить будку прямо на месте, однако, молодые люди все равно оказались в участке.

За художником даже отправили 5 машин охраны, которые доставили Константина и его двух друзей в участок.

Везли нас "кортежем" из этих машин в 60 отдел полиции, где нас томили 2,5 часа процедурой, которую можно было сделать за 30 минут. Штраф 3000 руб. каждому (нас было трое). За рисованием был замечен только я, краска была только у меня, однако оштрафовали всех троих, рассказывает автор оранджевого ленивца

Автор граффити подытожил, что собирается в ближайшие дни согласовать с ЗСД рисунок.

Ранее мы писали о том, что коммунальщики закрасили граффити с ленивцем, однако рисунок появился вновь.

Фото:Константин Брилевский/ВК