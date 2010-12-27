Коммунальщики закрасили граффити с ленивцем, однако рисунок появился вновь

Также уличный художник оставил на трансформаторной будке послание "закрашивателям".

В пятницу, 17 июля, возле станции метро "Приморская" появилось огромное граффити с оранжевым ленивцем. Однако зверек недолго загорал под жарким петербургским солнышком. Накануне сотрудники коммунальных служб закрасили рисунок, который находился на трансформаторной будке. Автора произведения не оставил этот поступок без внимания. В том же месте он нарисовал нового ленивца, а также оставил послание "закрашивателям".

На своей странице в "ВКонтакте" уличный художник Константин Брилевский разместил фотографии ужасно загрязненного пляжа. Как оказалось, груды мусора лежат прямо у воды. Уберут ли коммунальщики эту помойку или снова закрасят граффити, покажет время.

Ранее мы писали, что в Петербурге неизвестные закрасили граффити с Кинчевым.

Фото: ВКонтакте / Константин Брилевский