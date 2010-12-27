Петербургский Бэнкси: преподаватель вуза в Петербурге занялся политическим стрит-артом

В Петербурге появилась новая звезда стрит-арта. За яркими уличными высказываниями стоит девушка, преподающая в вузе.

Петербургские СМИ установили личность художника, который разместил на набережных в Петербурге остроумные таблички об "уровне бедности", "уровни лояльности" и "уровне готовности к войне". Они появились рядом с историческими отметками, обозначающими уровень воды в годы страшнейших наводнений. Как пишет "Мойка78", автором проекта оказалась преподаватель одного из городских вузов Ольга Жуканец. В публикации отмечается, что это псевдоним, а не настоящее имя художника

Как оказалось, это не единственный перфоманс талантливой девушки. Она уже делала стрит-арт акции в поддержку "Европейского Университета", в честь 100-летия революции и по другим политическим поводам. Посмотреть все работы Ольги Жуканец можно в группе "Заподлицо" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Заподлицо, vk.com