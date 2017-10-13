Художник Тихомиров выпустил очередной комикс-сказку про забытые в метро вещи

Петербургский метрополитен выпустил новый комикс про забытые вещи. На этот раз героем стал рыбак, который на обратной дороге домой оставил улов на платформе станции.
Представители метрополитена напоминают, что из-за забытых вещей в Северной столице приходится регулярно закрывать станции на проверку. Исправить ситуацию старается художник Тихомиров, который создает юмористические рисунки, надеясь привлечь к проблеме общественность.
Сегодня в Петербург закрывали “Невский проспект” и “Гостиный двор”.