Художник Тихомиров выпустил очередной комикс-сказку про забытые в метро вещи

Петербургский метрополитен продолжает напоминать пассажирам о необходимости не оставлять вещи на станциях и платформах.

Петербургский метрополитен выпустил новый комикс про забытые вещи. На этот раз героем стал рыбак, который на обратной дороге домой оставил улов на платформе станции.

Представители метрополитена напоминают, что из-за забытых вещей в Северной столице приходится регулярно закрывать станции на проверку. Исправить ситуацию старается художник Тихомиров, который создает юмористические рисунки, надеясь привлечь к проблеме общественность.