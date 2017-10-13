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Художник Тихомиров выпустил очередной комикс-сказку про забытые в метро вещи
Сегодня, 13:15
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lesjasap
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Художник Тихомиров выпустил очередной комикс-сказку про забытые в метро вещи

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Петербургский метрополитен продолжает напоминать пассажирам о необходимости не оставлять вещи на станциях и платформах.

Петербургский метрополитен выпустил новый комикс про забытые вещи. На этот раз героем стал рыбак, который на обратной дороге домой оставил улов на платформе станции.
 
Представители метрополитена напоминают, что из-за забытых вещей в Северной столице приходится регулярно закрывать станции на проверку. Исправить ситуацию старается художник Тихомиров, который создает юмористические рисунки, надеясь привлечь к проблеме общественность.
 
Сегодня в Петербург закрывали “Невский проспект” и “Гостиный двор”.
Теги: забытые вещи , комикс , метрополитен , рисунки , тихомиров , художник
Категории: Новости СПб Картина дня

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