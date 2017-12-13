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Художник Тихомиров посмеялся над опаздывающими на поезд людьми
Сегодня, 14:55
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lesjasap
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Художник Тихомиров посмеялся над опаздывающими на поезд людьми

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Серия комиксов про забытые вещи в петербургском метро пополнился новинкой.

Петербургский художник Илья Тихомиров создал для метрополитена Северной столицы очередной комикс про забытые вещи. На этот раз мастер решил обратить внимание жителей и гостей города на оставленные чемоданы и рюкзаки.

Герой нового юмористического рисунка так торопился успеть на Московский вокзал и сесть в свой поезд, что по дороге потерял багаж. Из-за невнимательности персонажа, толпа людей вынуждена стоять у метро и ждать, пока специалисты проверят станцию “Площадь Восстания”. 

Напомним, что в прошлый раз внимание художника привлекли рыбаки, оставившие улов на платформе метрополитена.

Фото: Вконтакте/Тихомиров
 

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Теги: забытые вещи , илья тихомиров , комикс , метро , петербургский метрополитен , художник
Категории: Новости СПб

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