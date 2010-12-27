Художник Loketski предложил выйти из зоны комфорта

Его новое произведение появилось в пространстве "Севкабель Порт".

В пространстве "Севкабель Порт" появилась серия работ Loketski. Автор назвал это инфографикой "Выход из зоны комфорта". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram 10-го июля.

"Если мы всем довольны и нас всё устраивает, мы находимся в состоянии блаженного покоя, в "зоне комфорта". Мы не развиваемся, не идем вперёд, стагнируем. Поиск истины, альтернативы, желание изменить мир к лучшему — это всегда риск, но это единственный путь к новой жизни", - написал Loketski.

Художник отметил, что, несмотря на то, что под стеклянной крышей атриума уютнее, чем во внешнем мире, нужно не бояться выходить из зоны комфорта. Он пообещал, что тот, кто решится пройти через портал, получит частицу его упрямства и творческой силы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Loketski посвятил работу Маргарите Тереховой.

Фото: Loketski / Instagram