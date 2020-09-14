Художница-психоактивист погибла под колесами BMW на Ждановской улице

Друзья организуют выставку ее памяти.

Ночью 12 сентября на Ждановской улице в Петроградском районе Петербурга произошла смертельная авария. BMW Х5 сбил девушку в зоне регулируемого пешеходного перехода. Петербурженка скончалась от полученных травм.

Погибшей оказалась психоактивистка Маргарита Кваапагаррот. Сообщение об этом было опубликовано в группе общественного движения "Психоактивно" в социальной сети "ВКонтакте".

В посте говорится о том, что девушка была уникальной художницей. Друзья организуют выставку ее памяти.

Видео: ВКонтакте / dorinspb