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nastya960
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Художница-психоактивист погибла под колесами BMW на Ждановской улице

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Друзья организуют выставку ее памяти.

Ночью 12 сентября на Ждановской улице в Петроградском районе Петербурга произошла смертельная авария. BMW Х5 сбил  девушку в зоне регулируемого пешеходного перехода. Петербурженка скончалась от полученных травм.

Погибшей оказалась психоактивистка Маргарита Кваапагаррот. Сообщение об этом было опубликовано в группе общественного движения "Психоактивно" в социальной сети "ВКонтакте".

В посте говорится о том, что девушка была уникальной художницей. Друзья организуют выставку ее памяти.

Видео: ВКонтакте / dorinspb

Теги: bmw, ждановская, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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