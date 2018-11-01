Huawei презентовал смартфон-слайдер Honor Magic 2

Презентация состоялась 31 октября в Пекине.

В среду, 31 октября, представители компании Huawei презентовали в Пекине новый смартфон Honor Magic 2. Особенностью телефона стал большой дисплей, который открывается наподобие слайдера. В интернете появился видеообзор новинки.

По словам разработчиков, смартфон оснащен процессором Kirin 980 с шестью/восемью гигабайтами оперативной памяти и 128/512 гигабайтами собственной физической памяти. У телефона тонкие рамки, а экран занимает всю поверхность панели. Дисплей имеет размер 6, 39 дюймов, диагональ и разрешение 2340 на 1080 точек. У смартфона есть дактилоскопический датчик для разблокировки телефона, а также две тройные камеры.

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Видео: YouTube / GADGET X - НОВОСТИ - XIAOMI - ОБЗОРЫ И НЕ ТОЛЬКО